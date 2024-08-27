Глава МАГАТЭ посетит Калининград и поговорит с гендиректором «Росатома»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Калининград и поговорит с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым о своем визите в Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале «Росэнергоатома».

«Итоги визита глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачев обсудят в ближайшее время в Калининграде», — отмечается в заявлении.

Ранее Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он добавил, что обсудит с российскими коллегами, как предотвратить подобное развитие событий. В частности, планируется обсуждение вопроса с представителями МИД России и «Росатома».