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16:14, 27 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ посетит Калининград

Глава МАГАТЭ посетит Калининград и поговорит с гендиректором «Росатома»
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Atomic Energy Organization of Iran / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Калининград и поговорит с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым о своем визите в Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале «Росэнергоатома».

«Итоги визита глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачев обсудят в ближайшее время в Калининграде», — отмечается в заявлении.

Ранее Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он добавил, что обсудит с российскими коллегами, как предотвратить подобное развитие событий. В частности, планируется обсуждение вопроса с представителями МИД России и «Росатома».

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      Максим Габриелян
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