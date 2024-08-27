В «Росатоме» договорились с МАГАТЭ о немедленной реакции на агрессию против АЭС

Лихачев: МАГАТЭ будет реагировать на агрессию против Курской и Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет немедленно реагировать на агрессию против Курской и Запорожской атомных электростанций (АЭС). О такой договоренности рассказал генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Мы договорились о незамедлительной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии, как на Запорожье, так и в Курской области», — сказал он.

Лихачев добавил, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси были предъявлены результаты конкретных атак на электростанцию.

Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. После осмотра станции Гросси предупредил, что последствия внешнего воздействия на нее будут крайне серьезными.