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17:26, 27 августа 2024Мир

В «Росатоме» договорились с МАГАТЭ о немедленной реакции на агрессию против АЭС

Лихачев: МАГАТЭ будет реагировать на агрессию против Курской и Запорожской АЭС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет немедленно реагировать на агрессию против Курской и Запорожской атомных электростанций (АЭС). О такой договоренности рассказал генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Мы договорились о незамедлительной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии, как на Запорожье, так и в Курской области», — сказал он.

Лихачев добавил, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси были предъявлены результаты конкретных атак на электростанцию.

Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. После осмотра станции Гросси предупредил, что последствия внешнего воздействия на нее будут крайне серьезными.

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      Лина Пивоварова
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