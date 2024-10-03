В Курской области образовалась «дорога смерти» из подбитой украинской техники. Она растянулась на десятки километров

Опубликовано видео появившейся в Курской области дороги смерти ВСУ

«Дорога смерти» из подбитой украинской техники образовалась недалеко от поселка Коренево в Курской области. Десятки километров уничтоженной военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Судоплатов».

Telegram / «Судоплатов»

«Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — говорится в описании ролика. Авторы Telegram-канала также указали, что на кадрах — результаты совместной работы российских артиллеристов и операторов дронов.

За время боев в российском приграничье ВСУ потеряли почти 20 тысяч бойцов

Согласно последним данным российского Минобороны за 2 октября, украинские войска за минувшие сутки потеряли более 300 военных под Курском, а общее число потерь на курском направлении превысило 19 550 человек жертвами и ранеными.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Кроме того, с 6 августа — начала боев в приграничье — украинская сторона потеряла 135 танков, почти 70 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, более 850 боевых бронированных машин, 574 автомобиля, 156 артиллерийских орудий. Также российские войска уничтожили 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS американского производства, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику.

Украинские солдаты устраивали бесчинства в первые дни прорыва границы

С начала боев на границе бойцы ВСУ, в том числе их многочисленные наемники, нападали и издевались над мирным населением, мародерствовали, грабили дома и снимали многие бесчинства на видео. Одна из жительниц Курской области, ставшая очевидицей подобного случая, рассказала, как на ее глазах мирный житель был вынужден ползком спасаться от украинского бойца, который в упор расстреливал его машину.

Другой житель Суджи сообщил, что многие люди, которые просто пытались выбраться из своих домов, стали жертвами ВСУ, попав под удары. Помимо расправ, военные насиловали женщин и издевались над ними. Как уточнил россиянин, особенно зверствовали наемники ВСУ из Франции, Польши и Грузии. «Они просто истребляли людей как тараканов», — поделился мужчина. Еще один россиянин подтвердил слова соотечественника, рассказав, как одна из мирных жительниц была изнасилована украинскими солдатами, после чего те жестоко расправились с ней, отрезав женщине голову.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области почти два месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления Российской армии в регионе. Спустя несколько дней после этого Минобороны РФ отчитывалось об освобождении российскими бойцами десяти населенных пунктов — Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь. Позже была освобождена и Успеновка, входящая в Кореневский район Курской области.

На данный момент бои и вытеснение украинских подразделений с российской территории продолжаются.