В Курской области житель ползком спасался от расстреливающего в упор его машину бойца ВСУ

Житель Курской области ползком спасался от расстреливающего его авто бойца ВСУ

Житель Курской области был вынужден ползком спасаться от военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в упор расстреливал его автомобиль. Об этом рассказала очевидица случившегося военным следователям. Кадры допроса женщины в качестве свидетеля есть в распоряжении РИА Новости.

Как рассказала россиянка, мужчина пытался выехать из слободы Гончаровки Суджанского района на своей машине. Он попал под обстрел со стороны ВСУ во время эвакуации.

«Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришел, и он рассказал, как уезжал: "Я доехал до самолета [памятника] на выезде, (...) и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком [спасался]», — вспоминает женщина. По ее данным, мужчина получил множество ранений.

Житель Суджи Владимир Мальцев ранее рассказал, что в первые дни вторжения в Курскую область бойцы ВСУ расправлялись над мирными жителями. Помимо этого, военные, по его словам, насиловали женщин и издевались над ними.

Бои в Курской области продолжаются почти два месяца — они идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.