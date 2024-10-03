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08:36, 3 октября 2024Бывший СССР

Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

Сапёр Бурзум: ВСУ оставили невзведенные мины с посланием «Русские, простите»

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано «Русские, простите». Об этом рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.

По его словам, на одном из направлений специальной военной операции (СВО) солдаты отправились на разминирование поля, где обнаружили мины с предохранительной чекой.

И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки «Русские, простите». Буквально два слова: «Русские, простите». То есть мины специально не взвели

российский сапер Бурзум

По его словам, на такой поступок решились украинцы, не желающие воевать с Россией.

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16 сентября 2024

Российские саперы изучают полученные ВСУ мины НАТО

Ранее Бурзум рассказал, что саперы группировки «Запад» изучают полученные украинскими войсками западные мины, большинство из которых — от стран НАТО. Среди них, в частности, кассетные боеприпасы и минометы.

Бурзум признался, что самыми сложными для обезвреживания являются магнитные мины. Он также рассказал, что за время службы он обезвреживал устройства данного типа немецкого, шведского, польского и американского производства.

В то же время, подчеркнул сапер, у российских военнослужащих преимущество в лучшей подготовке. Он добавил, что инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава.

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29 августа 2024

Российские военные научились разминированию с воздуха

В начале сентября Минобороны России отчитывалось, что инженеры группировки войск РФ «Восток» научились новой методике «воздушного разминирования» местности.

Ведомство сообщило, что для воздушного разминирования военные запускают дрон-разведчик, который опознает взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся снаряды ВСУ. Вслед за ним к мине отправляют беспилотник с тротиловой шашкой, которую оператор сбрасывает воздушного устройства.

Изначально проводим инженерную разведку коптером с хорошей камерой. Летаем на максимально низких высотах для того, чтобы было больше вероятности обнаружить, например, ту же самую противопехотную мину. После разведки накладными зарядами уничтожаем вражеские мины

Инженер с позывным Партизан

В министерстве добавили, что привычная саперная работа осложнена из-за лазерных датчиков на минах ВСУ и высокой активности украинских дронов.

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      Марина Совина
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