Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 8 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные научились разминировать местность с воздуха

Минобороны РФ показало разминирование местности с помощью дронов и шашек

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Инженеры группировки войск РФ «Восток» научились новой методике «воздушного разминирования» местности. Ее показало на видео Министерство обороны (МО).

Ведомство сообщило, что для воздушного разминирования военные запускают дрон-разведчик, который опознает взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вслед за ним к мине отправляют беспилотник с тротиловой шашкой, которую оператор сбрасывает воздушного устройства.

«Изначально проводим инженерную разведку коптером с хорошей камерой. Летаем на максимально низких высотах для того, чтобы было больше вероятности обнаружить, например, ту же самую противопехотную мину. После разведки накладными зарядами уничтожаем вражеские мины», — рассказал инженер с позывным Партизан.

В МО добавили, что привычная саперная работа осложнена из-за лазерных датчиков на минах ВСУ и высокой активности украинских дронов.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении солдат ВСУ в приграничном районе Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Обсудить
      Последние новости

      Канцлер Германии высказался о мирных переговорах по Украине

      Названа причина вспышки пневмонии в детском лагере на Урале

      Российский поселок оказался на краю обрыва

      В Госдуме поведали о провале провокаций Запада на выборах в России

      В Госдуме назвали клоунадой заявление Украины о выборах в Крыму

      В российском регионе загорелись резервуары с топливом после атаки беспилотника ВСУ

      Бывшая жена Погребняка раскрыла пол ребенка

      Российские военные научились разминировать местность с воздуха

      Вернувшаяся из Турции в Россию блогерша сравнила цены на жизнь в двух странах

      В США высказались о победе России в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше