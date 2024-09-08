Российские военные научились разминировать местность с воздуха

Минобороны РФ показало разминирование местности с помощью дронов и шашек

Инженеры группировки войск РФ «Восток» научились новой методике «воздушного разминирования» местности. Ее показало на видео Министерство обороны (МО).

Ведомство сообщило, что для воздушного разминирования военные запускают дрон-разведчик, который опознает взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вслед за ним к мине отправляют беспилотник с тротиловой шашкой, которую оператор сбрасывает воздушного устройства.

«Изначально проводим инженерную разведку коптером с хорошей камерой. Летаем на максимально низких высотах для того, чтобы было больше вероятности обнаружить, например, ту же самую противопехотную мину. После разведки накладными зарядами уничтожаем вражеские мины», — рассказал инженер с позывным Партизан.

В МО добавили, что привычная саперная работа осложнена из-за лазерных датчиков на минах ВСУ и высокой активности украинских дронов.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении солдат ВСУ в приграничном районе Курской области.