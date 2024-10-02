РИА Новости: саперы группировки «Запад» изучают полученные ВСУ мины НАТО

Саперы группировки «Запад» изучают полученные Вооруженными силами Украины (ВСУ) западные мины. Об этом рассказал РИА Новости сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.

По его словам, большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО. «Я бы сказал, процентов на 90. Это кассетные боеприпасы, минометы и так далее», — уточнил он. В то же время, подчеркнул собеседник агентства, у российских военнослужащих преимущество в лучшей подготовке. Он добавил, что инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава.

Бурзум отметил, что самыми сложными для обезвреживания являются магнитные мины. Он также рассказал, что за время службы он обезвреживал устройства данного типа немецкого, шведского, польского и американского производства.

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