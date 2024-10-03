Саперы ВСУ оставили невзведенные мины с записками «Русские, простите»

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано «Русские, простите». Об этом рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум в беседе с РИА Новости.

По его словам, на одном из направлений специальной военной операции (СВО) солдаты отправились на разминирование поля. Там они обнаружили мины с предохранительной чекой.

«И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова: "Русские, простите". То есть мины специально не взвели», — рассказал Бурзум.

По его словам, на такой поступок решились украинцы, не желающие воевать с Россией.

Ранее сообщалось, что саперы российской группировки «Запад» изучают полученные ВСУ западные мины. Инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава.