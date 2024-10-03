Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:07, 3 октября 2024Россия

Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием

Саперы ВСУ оставили невзведенные мины с записками «Русские, простите»

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано «Русские, простите». Об этом рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум в беседе с РИА Новости.

По его словам, на одном из направлений специальной военной операции (СВО) солдаты отправились на разминирование поля. Там они обнаружили мины с предохранительной чекой.

«И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова: "Русские, простите". То есть мины специально не взвели», — рассказал Бурзум.

По его словам, на такой поступок решились украинцы, не желающие воевать с Россией.

Ранее сообщалось, что саперы российской группировки «Запад» изучают полученные ВСУ западные мины. Инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Любовь Успенская заявила об исчезновении дочери, адвокат певицы сообщила об украинском следе. Что произошло?

      Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

      Дело возбудили по факту пожара в театре Хабаровска

      Российская пара отправилась в колонию за жестокую расправу над младенцем

      В Чечне создали палестинскую национально-культурную автономию

      Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте

      Известный британский музыкант пообещал сменить имя

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием

      Российский военный высказался о возможности переворота в ВСУ

      Врач раскрыл неочевидный способ улучшить сон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше