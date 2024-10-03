Взорвавшимся рядом с Курской АЭС объектом оказался БПЛА

Губернатор Смирнов сообщил о сбитом в районе Курчатова украинском беспилотнике

Объектом, который взорвался в районе города-спутника Курской атомной электростанции (КАЭС) Курчатова, оказался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.

После падения дрона в хозяйственной постройке произошли взрывы. Глава области отметил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб.

Информация о попытке атаки на Курскую АЭС появилась ранее, 3 октября. Тогда Mash в Telegram написал, что украинские войска попытались ударить по ядерному объекту французской авиабомбой. Затем опубликовали ролик, на котором виден пожар, возникший вследствие бомбардировки.

Издание Baza в свою очередь сообщает, что дроны пытались атаковать склад в Курчатове. По их информации, несколько украинских БПЛА целенаправленно летели в сторону города мимо КАЭС.