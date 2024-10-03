Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:12, 3 октября 2024Россия

Взорвавшимся рядом с Курской АЭС объектом оказался БПЛА

Губернатор Смирнов сообщил о сбитом в районе Курчатова украинском беспилотнике

Объектом, который взорвался в районе города-спутника Курской атомной электростанции (КАЭС) Курчатова, оказался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.

После падения дрона в хозяйственной постройке произошли взрывы. Глава области отметил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб.

Информация о попытке атаки на Курскую АЭС появилась ранее, 3 октября. Тогда Mash в Telegram написал, что украинские войска попытались ударить по ядерному объекту французской авиабомбой. Затем опубликовали ролик, на котором виден пожар, возникший вследствие бомбардировки.

Издание Baza в свою очередь сообщает, что дроны пытались атаковать склад в Курчатове. По их информации, несколько украинских БПЛА целенаправленно летели в сторону города мимо КАЭС.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС авиабомбой НАТО

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Первого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Гашека призвали вернуть заработанные в России деньги

      Большой театр начнет продавать билеты по паспорту

      Образ Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети фразой «купите хороший вкус»

      Полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России

      В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу за совращение учениц

      ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга

      Губернатор заявил о взрывах в Курчатове после сообщений о попытке ВСУ атаковать АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше