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17:36, 3 октября 2024Россия

Появилось видео пожара после атаки ВСУ на Курскую АЭС

Mash опубликовал видео пожара после атаки ВСУ в пяти километрах от Курской АЭС

Очевидцы сняли видео пожара, который возник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в 16:20 по московскому времени. Снаряд упал в пяти километрах от атомной станции.

На кадрах можно увидеть огромный столб дыма, поднимающийся вверх. По информации Telegram-канала Shot, всего насчитали четыре прилета. Предварительно пострадавших и повреждений нет.

Информация об атаке на Курскую АЭС появилась ранее 3 октября. Тогда Mash в Telegram написал, что украинские войска попытались ударить по ядерному объекту французской авиабомбой.

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      Никита Абрамов
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