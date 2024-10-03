Появилось видео пожара после атаки ВСУ на Курскую АЭС

Mash опубликовал видео пожара после атаки ВСУ в пяти километрах от Курской АЭС

Очевидцы сняли видео пожара, который возник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в 16:20 по московскому времени. Снаряд упал в пяти километрах от атомной станции.

На кадрах можно увидеть огромный столб дыма, поднимающийся вверх. По информации Telegram-канала Shot, всего насчитали четыре прилета. Предварительно пострадавших и повреждений нет.

Информация об атаке на Курскую АЭС появилась ранее 3 октября. Тогда Mash в Telegram написал, что украинские войска попытались ударить по ядерному объекту французской авиабомбой.