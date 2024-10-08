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04:48, 8 октября 2024Мир

Дипломат сообщила о «цифровом следе» наемников в Курской области

Дипломат Жданова: наемники ВСУ оставляют много цифровых следов в Курской области

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иностранные наемники активно участвуют во вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, о чем свидетельствует множество оставленных ими «цифровых следов». Об этом РИА Новости сообщила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

По ее словам, наемники опрометчиво оставляют цифровой след в западных социальных сетях. Она привела в пример американскую частную военную компанию (ЧВК) Forward Observation Group, «демонстративно выложили в интернет фотографию с циничной подписью "The boys in Kursk"» (парни в Курске — прим. «Ленты.ру»).

«Эти действия явным образом идут вразрез с утверждениями государств Запада об их непричастности к нападению украинских неонацистов на нашу страну», — сказала дипломат. Жданова подчеркнула, что жители региона часто сообщают компетентным службам информацию об агрессивных действиях наемников, говорящих на английском, польском и грузинском языках.

Ранее Юлия Жданова рассказала, что российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, принимающих участие в вылазке в Курскую область. «Их [наемников] ждет незавидная участь», — добавила дипломат.

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      Артём Верейкин
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