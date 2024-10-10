Житель Суджанского района заявил о расправах бойцов ВСУ над детьми в Малой Локне

Житель Суджанского района Курской области рассказал, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемники в упор расстреляли его брата, а также трех детей, пытавшихся уехать из села Малая Локня на мопеде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеозапись общения россиянина с военным следователем.

По словам мужчины, операторы FPV-дронов ВСУ почти сразу начали «охотиться» на гражданские машины. Кроме того, он уточнил, что слышал в Курской области о наемниках-поляках и чернокожих.

Когда заходят на сельский пункт расстреливают без разбора. Брата моего двоюродного расстреляли в упор. Ребята на мотоцикл сели или на мопед, ребятки по 12 лет, трое, сразу хотели уехать из села Малая Локня. И в упор расстреляли трех ребят житель Курской области

На экшн-камере бойца ВСУ нашли видео с расправой над жителями Курской области

Ранее в октябре сообщалось, что на экшн-камере ликвидированного украинского военного нашли видео с расправой над жителями Курской области. На кадрах мужчина находится в комнате с занавешенными окнами и обращается к какому-то человеку, после чего предлагает ему выйти. Затем он несколько раз стреляет из автомата. Непосредственно перед выстрелами слышен крик: «Не стреляйте!»

Благодаря вспышкам выстрелов заметно, что стрельба ведется по проему в двери — по противоположной части комнаты. Там в инвалидном кресле сидит человек в шортах и футболке, а рядом с ним лежит еще один.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ему отправили много фотографий, на которых видны расстрелянные мирные жители Курской области. Он подчеркнул, что «это очень тяжело осознавать», однако назвал ситуацию «реальностью».

Бои в регионе идут с начала августа

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. Там, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

10 сентября российские войска начали масштабное контрнаступление: за месяц под контроль России вернулись свыше десяти населенных пунктов. Одними из последних освобожденных стали деревня Новая Сорочина и хутор Покровский. «Штурмовые действия начались сразу после артиллерийской подготовки. Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и сходу овладели им», — сообщило Министерство обороны.