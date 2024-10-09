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14:05, 9 октября 2024Россия

В Курской области за сутки освободили два населенных пункта

Минобороны отчиталось об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные за сутки освободили два населенных пункта в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Вооруженным силам России удалось нанести поражение 10 бригадам украинских войск. По данным оборонного ведомства, бои проходили в районах населенных пунктов Новый Путь, Плехово, Любимовка и Дарьино.

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Ранее стало известно, что населенный пункт Золотая Нива в Донецкой народной республике перешел под контроль России. В Минобороны подчеркнули, что под контроль Золотую Ниву взяли подразделения группировки «Восток».

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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