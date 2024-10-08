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12:09, 8 октября 2024Россия

Населенный пункт в ДНР перешел под контроль России

МО РФ: ВС России взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Населенный пункт Золотая Нива в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль России. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

По сообщению оборонного ведомства, под контроль Золотую Ниву взяли подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России. Уточняется, что в боях на этом участке украинские подразделения потеряли до 115 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники.

«[Российскими войсками уничтожены] боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции», — сообщили в МО.

Также сегодня, 8 октября, сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Зоряное Первое в ДНР.

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      Марк Леонов
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