Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России

Минобороны: армия России заняла Зоряное Первое в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Зоряное Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими южной группировки российских войск.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки в зоне ответственности южной группировки было нанесено поражение подразделениям противника, потери которого составили до 855 человек.

Кроме того, 8 октября Минобороны сообщило об установлении контроля еще над одним населенным пунктом в ДНР — Золотой Нивой. Этот поселок находится примерно в 20 километрах от Угледара, над которым также недавно был поднят российский флаг.