Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 8 октября 2024Россия

Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России

Минобороны: армия России заняла Зоряное Первое в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Зоряное Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими южной группировки российских войск.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки в зоне ответственности южной группировки было нанесено поражение подразделениям противника, потери которого составили до 855 человек.

Кроме того, 8 октября Минобороны сообщило об установлении контроля еще над одним населенным пунктом в ДНР — Золотой Нивой. Этот поселок находится примерно в 20 километрах от Угледара, над которым также недавно был поднят российский флаг.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      Крупный магазин электроники решил стать маркетплейсом

      В Кремле раскрыли отсутствие поздравлений Путину от недружественных стран

      Американский баскетболист рассказал о переезде в Россию

      Возобновивший сеансы Кашпировский обвинил коллегу в шарлатанстве

      Бывшего российского следователя приговорили за рекордную взятку в биткоинах

      Бывшего российского чиновника посадили на 14 лет за злоупотребления

      Названы доступные продукты для снижения риска деменции

      Две россиянки напились перед полетом, устроили дебош на трапе и попали на видео

      В Грузии выявили новый случай иностранного вмешательства в выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше