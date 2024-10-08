Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России

Армия России заняла населенный пункт Зоряное Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.
Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими южной группировки российских войск.
По данным военного ведомства, за минувшие сутки в зоне ответственности южной группировки было нанесено поражение подразделениям противника, потери которого составили до 855 человек.
Кроме того, 8 октября Минобороны сообщило об установлении контроля еще над одним населенным пунктом в ДНР — Золотой Нивой. Этот поселок находится примерно в 20 километрах от Угледара, над которым также недавно был поднят российский флаг.