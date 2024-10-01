«Не стреляйте!» На экшн-камере бойца ВСУ нашли видео с расправой над жителями Курской области

На камере GoPro бойца ВСУ нашли видео расстрела жителей Курской области

На экшн-камере ликвидированного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли видео с расправой над жителями Курской области.

Убийства запечатлены на камеру GoPro, которую военный носил на каске. «Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — уточнил источник РИА Новости в силовых структурах. Также на месте был обнаружен внедорожник, в бардачке которого лежали ювелирные украшения.

На кадрах мужчина находится в комнате с занавешенными окнами и обращается к какому-то человеку, после чего предлагает ему выйти. Затем он несколько раз стреляет из автомата. Непосредственно перед выстрелами слышен крик: «Не стреляйте!»

Благодаря вспышкам выстрелов заметно, что стрельба ведется по проему в двери — по противоположной части комнаты. Там в инвалидном кресле сидит человек в шортах и футболке, а рядом с ним лежит еще один.

Командир «Ахмата» рассказал о наличии доказательств расстрелов ВСУ жителей Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что есть доказательства, в том числе видеоотчеты, расстрелов мирных жителей региона украинскими военными. «Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют, — есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — отметил он.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о получении огромного количества фотографий с изображением мирных жителей, расстрелянных в упор, в голову и в затылок.

ВСУ создают для жителей Курской области подобие концлагерей

Кроме того, Алаудинов заявил о создании украинскими военными концлагерей для жителей Курской области. Эту информацию подтвердила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, есть прямые данные и свидетельства, собранные представителями Российского Красного Креста в Курске, о создании военными ВСУ подобия концлагерей в российском приграничье.

«Они под дулом автомата помещают туда местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», — сказала Захарова, назвав действия украинских военных «типичной практикой немецко-фашистских оккупантов» и напомнив, как во время Великой Отечественной войны советских граждан угоняли в рабство.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Курской области нашли больше сотни считавшихся пропавшими жителей

«С середины сентября, когда Министерство обороны России сообщило об освобождении первых десяти населенных пунктов, силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека», — сообщили в оперативном штабе российского приграничного региона.

По данным оперштаба, 130 человек из числа эвакуированных считались пропавшими, их искали родственники.

По данным губернатора Алексея Смирнова, с первых дней боев в регионе в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от россиян, которые не смогли связаться с родными и близкими.