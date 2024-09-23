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13:25, 23 сентября 2024Россия

Губернатор раскрыл судьбу почти 300 пропавших жителей района Курской области

Смирнов: 268 человек нашли при освобождении поселений Кореневского района

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Почти 300 человек нашли при освобождении населенных пунктов Кореневского района Курской области от бойцов Вооруженных сил Украины. Их судьбу раскрыл губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

«Хочу отметить, что во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», — написал он, подчеркнув, что это результат слаженной работы всех структур, занимающихся обеспечением безопасности.

Смирнов добавил, что еще 101 разыскиваемого нашли полицейские.

Губернатор рассказал, что активная работа по поиску пропавших без вести продолжается с первых дней боев в регионе. По его данным, за это время в органы внутренних дел поступили более 770 заявлений от россиян, которые не смогли связаться с родными и близкими.

Ранее жителя приграничья Курской области, которого полтора месяца считали пропавшим без вести, нашли в Москве. Как стало известно. Мужчина и его сосед течение 20 дней прятались в заброшенном доме от обстрелов ВСУ, пока не заметили волонтера, который помог им эвакуироваться.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 22 сентября, Киев потерял на курском направлении более 16 тысяч военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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