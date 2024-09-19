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11:38, 19 сентября 2024Россия

Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

Жителя приграничья Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителя приграничья Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, он и его сосед в течение 20 дней прятались в заброшенном доме от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пока не увидели в окне волонтера. Тот помог им эвакуироваться.

При этом, со слов мужчины, все это время не было ни света, ни связи, поэтому он не мог связаться с родственниками. Мужчину все это время считали без вести пропавшим.

«В пункте временного размещения [Москвы] уже, видимо, списки эвакуированных составляли, так и вышли родные на связь», — рассказал эвакуированный россиянин.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе. Как сообщал «Коммерсантъ», жители Суджи просили власти позволить мирному населению покинуть город. В Кремле заявили, что обращений об открытии гуманитарного коридора не поступало.

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      Елена Торубарова
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