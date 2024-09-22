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13:44, 22 сентября 2024Россия

Минобороны назвало потери ВСУ за все время боев в Курской области

Минобороны: ВСУ за все время боев в Курской области потеряли 16 тысяч военных
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боев в Курской области потеряли 16 тысяч военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Армия России за все время боевых действий также уничтожила 126 танков, 57 боевых машин пехоты и 95 бронетранспортеров. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 380 военных и 11 единиц бронетехники.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка», — добавили в оборонном ведомстве. Там сообщили, что ВСУ также предприняли безуспешные попытки прорыва через границу России в направлении Нового Пути и Медвежьего.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение». В Кремле заверили, что контроль России над всей территорией Курской области будет восстановлен.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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