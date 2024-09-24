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11:21, 24 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал о доказательствах создания ВСУ концлагерей для жителей Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают концлагеря для жителей Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, есть доказательства, в том числе видеоотчеты, расстрела мирных жителей региона. «Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют - есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — рассказал Алаудинов.

Ранее о наличии прямых свидетельств создания бойцами ВСУ концлагерей в российском приграничье заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в такие места украинские военные помещают местных жителей, которые не успели покинуть небезопасную территорию.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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