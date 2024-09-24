Алаудинов рассказал о доказательствах создания ВСУ концлагерей для жителей Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают концлагеря для жителей Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, есть доказательства, в том числе видеоотчеты, расстрела мирных жителей региона. «Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют - есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — рассказал Алаудинов.

Ранее о наличии прямых свидетельств создания бойцами ВСУ концлагерей в российском приграничье заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в такие места украинские военные помещают местных жителей, которые не успели покинуть небезопасную территорию.