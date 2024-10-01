Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:36, 1 октября 2024Силовые структуры

На камере военного ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области

На камере убитого военного ВСУ нашли видео расстрела жителей Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На камере ликвидированного военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли видео расстрела мирных жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Камера go-pro была приклеплена к каске украинского боевика. На ней был запечатлен момент убийства местных жителей. «Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — уточнил источник. Там же был обнаружен внедорожник, внутри которого лежали ювелирные украшения.

Кадры, попавшие в распоряжение агентсва, демонстируют, как украинский боевик, который находился в комнате с занавешенными окнами, обращается к какому-то человеку, после чего предлагает ему выйти. Затем он несколько раз стреляет из автомата. Непосредственно перед выстрелами можно услышать крик: «Не стреляйте!».

Благодаря вспышкам выстрелов заметно, что стрельба ведется по проему в двери – то есть в сторону противоположной части комнаты. Там в инвалидном кресле сидит человек, в шортах и футболке, а рядом с ним лежит еще один.

Ранее украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов. По его словам, в настоящее время на Украине отлавливают и отправляют в военкомат всех мужчин, за исключением студентов и тех, кто имеет бронь.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      На камере военного ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы к Дню жестовых языков и Дню глухих

      Руководство ООН призвало Израиль остановить операцию в Ливане

      В 3700-летнем бревне нашли решение глобальной проблемы

      Европейцев призвали готовиться к холодной зиме

      Россиянин нашел на даче «ведьмины яйца»

      В Москве одновременно загорелись семь кафе

      Возлюбленной Джейсона Стэйтема отказывали в съемках из-за пышной фигуры

      Замдиректора российской школы похитила из бюджета почти семь миллионов рублей

      Россиян-релокантов предупредили об изъятии активов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше