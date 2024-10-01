На камере убитого военного ВСУ нашли видео расстрела жителей Курской области

На камере ликвидированного военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли видео расстрела мирных жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Камера go-pro была приклеплена к каске украинского боевика. На ней был запечатлен момент убийства местных жителей. «Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — уточнил источник. Там же был обнаружен внедорожник, внутри которого лежали ювелирные украшения.

Кадры, попавшие в распоряжение агентсва, демонстируют, как украинский боевик, который находился в комнате с занавешенными окнами, обращается к какому-то человеку, после чего предлагает ему выйти. Затем он несколько раз стреляет из автомата. Непосредственно перед выстрелами можно услышать крик: «Не стреляйте!».

Благодаря вспышкам выстрелов заметно, что стрельба ведется по проему в двери – то есть в сторону противоположной части комнаты. Там в инвалидном кресле сидит человек, в шортах и футболке, а рядом с ним лежит еще один.

Ранее украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов. По его словам, в настоящее время на Украине отлавливают и отправляют в военкомат всех мужчин, за исключением студентов и тех, кто имеет бронь.