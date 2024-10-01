В Курской области нашли больше сотни считавшихся пропавшими жителей

В Курской области нашли 130 считавшихся пропавшими жителей

В Курской области нашли больше сотни считавшихся пропавшими жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба российского приграничного региона.

«С середины сентября, когда Министерство обороны России сообщило об освобождении первых 10 населенных пунктов, силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека», — сообщили в оперативном штабе.

По данным оперштаба, из числа эвакуированных 130 человек считались пропавшими, их искали родственники.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян.