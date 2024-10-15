Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 15 октября 2024Россия

Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сюжете телерадиокомпании «Забайкалье».

В марте 2022-го года — в самом начале спецоперации — батальон мужчины попал в засаду. Мужчина прикрыл отход танковой колонны, ценой своей жизни он спас 150 сослуживцев.

В июне того же года в Забайкалье состоялись похороны бойца. Чтобы отдать дань памяти солдату люди выстроились в живой коридор протяженностью почти 40 километров, машину с гробом военнослужащего сопровождала колонна из 60 автомобилей.

Ранее ветеран спецоперации рассказал о первых потерях на СВО. По его словам, они начались в первый же день. Сам мужчина получил ранение уже на третий день боевых действий, после чего был эвакуирован в Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве взорвали внедорожник владельца известных баров. Возможная причина покушения — разборки конкурентов

      Военный эксперт высказался о значении боев на трех самых горячих направлениях

      Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

      Москвичи охладели к покупке одного типа жилья

      Из Курской области за сутки эвакуировали десятки жителей

      Раскрыта польза раннего отхода ко сну

      51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь снялись в нижнем белье для рекламы

      Премиальный китайский автобренд раскрыл все новинки для России

      Билан отказался от фита с Леди Гагой

      Подсчитано количество подрабатывающих россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше