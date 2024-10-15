Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

Жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сюжете телерадиокомпании «Забайкалье».

В марте 2022-го года — в самом начале спецоперации — батальон мужчины попал в засаду. Мужчина прикрыл отход танковой колонны, ценой своей жизни он спас 150 сослуживцев.

В июне того же года в Забайкалье состоялись похороны бойца. Чтобы отдать дань памяти солдату люди выстроились в живой коридор протяженностью почти 40 километров, машину с гробом военнослужащего сопровождала колонна из 60 автомобилей.

Ранее ветеран спецоперации рассказал о первых потерях на СВО. По его словам, они начались в первый же день. Сам мужчина получил ранение уже на третий день боевых действий, после чего был эвакуирован в Москву.