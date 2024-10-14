Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

Ветеран СВО Кузьмичев: потери увидел через 10 минут после пересечения границы

Первые потери в рядах Вооруженных сил России гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев увидел уже через 10 минут после пересечения границы в первый день специальной военной операции (СВО). Об этом сам Кузьмичев сообщил ТАСС.

По словам российского бойца, уже за день до начала СВО он понял, что «будет очень много горя по всей стране» и пожалел, что не успел написать завещание. Ветеран добавил, что его участие в первом этапе боевых действий прекратилось уже на третий день, так как на второй день СВО он получил ранение и на третий был эвакуирован в Москву.

Кузьмичев рассказал, что после лечения продолжил службу на границе Белгородской области, и его контракт завершился незадолго до объявления частичной мобилизации, однако повестки он не получал и остался «на гражданке».

Ранее родственники россиян рассказали о возвращенных на СВО бойцах «на костылях и с палочкой». Со слов матери одного из военнослужащих по контракту, с 2022 года ее 50-летний сын ни разу не был в отпуске, а в феврале 2024 года получил осколочные ранения живота, тонкой кишки и ног, но, несмотря на это, его снова отправили на передовую.