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15:24, 2 августа 2024Россия

Родственники рассказали о возвращенных на СВО бойцах «на костылях и с палочкой»

Родственники раненых бойцов СВО заявили, что пытаются вернуть их домой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На специальную военную операцию (СВО) на Украине вернули бойцов из Ростовской области с контузией и осколочными ранениями. О возвращенных на фронт военных рассказали их родственники изданию 161.RU.

Родственники раненых бойцов СВО заявили, что пытаются вернуть их домой. Со слов матери одного из военнослужащих по контракту, с 2022 года ее 50-летний сын ни разу не был в отпуске, а в феврале 2024 года получил осколочные ранения живота, тонкой кишки и ног, но, несмотря на это, его снова отправили на передовую.

«Две руки у него ранены, два бока зашивали, и весь живот распоротый. Левая сторона, начиная от талии и пошла вниз, вся в осколках. И стопа вся в осколках. Он не может нормально ходить. Ходил на костылях, потом с палочкой», — рассказала мать военнослужащего, уточнив, что мужчине провели две операции.

Женщина заявила, что донецкие врачи признали сына ограниченно годным к военной службе, после чего специальная комиссия должна была принять решение о возвращении бойца на фронт, но уже через несколько дней мужчину якобы отправили в штурм, не дождавшись соответствующего заключения.

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Жена другого бойца СВО рассказала о том, что мужчина перенес контузию и получил осколочные ранения, но его также снова отправили на передовую. С ее слов, в сентябре 2023 года мужчину контузило при исполнении боевого задания, но госпитализировать его не стали. Женщина заявила, что мужчина якобы ходил на капельницы в перерывах между боями.

Затем, как рассказала россиянка, в марте 2024 года на задании мужчина получил осколочные ранения груди, бедра, левой ноги и попал в донецкую больницу, где ему смогли вытащить лишь часть осколков, так как остальные находились глубоко возле позвоночника и их трогать не решились.

В апреле у мужчины появились сильные боли в спине. В один из дней на скорой его доставили в больницу.

Наутро приехало его командование, заходят в палату и говорят: «Собирайся, поехали». Я говорю: «Куда поехали? Он с палочкой, еле передвигается, куда поехали?» Они: «На службу». Я говорю: «Нет, товарищ начальник, все вопросы к лечащему врачу»

жена военного СВО

Со слов жены бойца, мужа хотели забрать на фронт трижды после ранения.

Далее женщина рассказала, что, когда ее мужа положили в ревматологическое отделение, врачи смогли вытащить оставшиеся осколки, а затем он должен был пройти медкомиссию.

По словам супруги, через два дня после того, как военнослужащий написал заявление в военно-врачебную комиссию, чтобы его комиссовали по ранению, его якобы забрали на фронт. «Через два дня, как он пишет направление, его отправляют на минометы. Я ему говорю: "Ну как ты можешь штурмовать с палочкой?"» — рассказала женщина.

Ранее участника СВО из Свердловской области по выздоровлении вместо повторной медкомиссии направили в зону СВО. Там он попал в больницу после первого же дня тренировок. Теперь ногу военнослужащему могут ампутировать.

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      Елена Торубарова
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