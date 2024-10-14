«Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

Ветеран боевых действий Кузьмичев заявил о потерях ВС РФ в первый день СВО

Боец 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба (ГРУ) Вооруженных сил (ВС) России гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев рассказал о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам ветерана боевых действий, первые потери среди российских военных он увидел через 10 минут после пересечения границы. На второй день мужчина получил ранение сам. Несмотря на это, он продолжил выполнять поставленные задачи, за что впоследствии получил медаль «За отвагу».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На третьи сутки после начала боевых действий Кузьмичева эвакуировали в Москву. Самолетом бойца доставили в Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени Бурденко, где хирурги полностью восстановили ему сильно поврежденный палец.

После этого мужчина вернулся к боевым задачам уже на границе Белгородской области. В сентябре 2022 года он вынужден был оставить военную службу из-за риска повторного инсульта.

За день до начала СВО Кузьмичев думал о завещании

Гвардии старший сержант признался, что за день до начала спецоперации думал о завещании. Он сожалел, что не успел его написать. «Потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — объяснил Кузьмичев.

Он подчеркнул, что любить свою страну — значит защищать ее. А защищать, продолжил Кузьмичев, — это отстаивать суверенитет, людей, которые там живут. «Ребята, которые грудью защищают нашу Родину, — они и есть герои», — заключил ветеран СВО.

Что известно о потерях России и Украины в зоне СВО?

По данным разведслужб западных стран, завесь период СВО якобы было ликвидировано примерно 80 тысяч и ранено около 400 тысяч человек в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Летом советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потери украинской армии в зоне боевых действий составили 600 тысяч солдат. Тогда же он предположил, что потери России могут составлять около 50 тысяч человек. «Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если вы посмотрите на Донецк и Луганск и, возможно, на чеченские силы Кадырова. Цифры могут достигать 60-63 тысяч. Но разница огромна», — заключил американский эксперт.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В сентябре 2022 года на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Российская армия в ходе боевых действий потеряла 5937 военнослужащих. Тогда же он заявил, что Киев потерял половину армии. На тот момент, по его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка ста тысяч человек.

В апреле 2024-го пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова попросили ответить, может ли он подтвердить информацию о потерях 50 тысяч российских бойцов в ходе СВО. На это он заявил, что в Кремле не дают информацию о потерях Российской армии, и переадресовал вопрос в Минобороны.

«Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеет место, это объяснимо абсолютно», — добавил представитель Кремля.