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08:39, 17 сентября 2024Мир

На Западе раскрыли потери ВСУ в живой силе за весь период СВО

WSJ: число потерь ВСУ за СВО составляет 80 тысяч убитыми и 400 тысяч ранеными

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По данным разведслужб западных стран, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период специальной военной операции (СВО) якобы составляют примерно 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными. Настоящие цифры могут быть гораздо больше, но подсчет точных цифр затрудняется нежеланием Киева публиковать точные данные. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации также отмечается, что СВО отразилась на демографических показателях Украины. По данным Александра Гладуна, научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований, из-за масштабной мобилизации и эмиграции население страны снизилось с 42 миллионов до 29. При этом подчеркивается, что точные цифры станут известны лишь после окончания конфликта и возвращения к мирной жизни, когда Киев сможет уточнить число эмигрантов.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что ВСУ предпринимают отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат.

8 сентября журналисты канала CNN со ссылкой на шестерых бывших и действующих командиров подразделений ВСУ сообщили, что дезертирство и отказ подчиняться — одни из самых серьезных проблем украинской армии на фронте. «За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует солдат», — говорится в публикации.

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      Виктория Кондратьева
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