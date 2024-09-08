Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:07, 8 сентября 2024Мир

В США заявили о катастрофической нехватке подкреплений у ВСУ

CNN: Украинским войскам катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе

Фото: Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Журналисты из США поговорили с шестью действующими и бывшими командирами ВСУ, и те сообщили СМИ, что дезертирство и отказ подчиняться — одни из самых серьезных проблем на фронте. «За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует солдат», — сообщили журналисты издания.

В материале CNN также сообщается, что лишь за первые четыре месяца 2024 года на Украине завели дела на 19 тысяч военных, которые покинули позиции или дезертировали.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще многое предстоит сделать». Песков поспорил с командиром спецназа «Ахмат» о победе России в спецоперации

      Российские военные сообщили о подрыве немецкого танка Leopard в зоне СВО

      Захарова заявила о превращении предвыборной гонки в США в Хеллоуин

      В США заявили о катастрофической нехватке подкреплений у ВСУ

      Сборная России вернулась из Вьетнама

      Российский посол высказался о расследовании дела о подрыве «Северных потоков»

      Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      В Краснодарском крае задержали более 40 участников массовой драки

      Экс-премьер России назвал Зеленского обреченным человеком

      Число отравившихся на избирательных участках в Петербурге выросло в несколько раз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше