CNN: Украинским войскам катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе

Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Журналисты из США поговорили с шестью действующими и бывшими командирами ВСУ, и те сообщили СМИ, что дезертирство и отказ подчиняться — одни из самых серьезных проблем на фронте. «За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует солдат», — сообщили журналисты издания.

В материале CNN также сообщается, что лишь за первые четыре месяца 2024 года на Украине завели дела на 19 тысяч военных, которые покинули позиции или дезертировали.