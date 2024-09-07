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03:06, 7 сентября 2024Россия

Алаудинов оценил положение ВСУ под Курском словами «приходится очень несладко»

Алаудинов: ВСУ за последние сутки понесли под Курском серьезные потери
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По его словам, противник понес серьезные потери за последние сутки.

Офицер заявил, что украинским военным «приходится очень несладко». В зоне ответственности «Ахмата» было подбито два танка, два миномета, автотранспорт, артиллерийская установка.

ВСУ понесли большие потери личного состава, добавил Алаудинов. Он уточнил, что пока говорить о полном освобождении Курской области преждевременно, но работа продолжается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» отмечал, что украинские войска «выжигаются» на кореневском направлении , где выстроена оборона российских сил.

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      Марина Совина
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