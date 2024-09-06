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03:12, 6 сентября 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал об обстановке в Курской области

Алаудинов: силы РФ выжигают ВСУ на кореневском направлении в Курской области

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «выжигаются» на кореневском направлении в Курской области, где отлично выстроена оборона российских сил. Об остановке он рассказал в своем Telegram-канале.

«Хочу сказать про направление справа от нас — кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идет активно», — сказал Алаудинов в видеообращении.

Он добавил, что на курском направлением противник уничтожается ежедневно.

5 сентября Вооруженным силам России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.

Настало их время!
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      Марина Совина
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