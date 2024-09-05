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14:09, 5 сентября 2024Россия

Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 10 тысяч

МО РФ: ВСУ с момент вторжения в Курскую область потеряли более 10 тысяч человек

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область превысили 10 тысяч человек. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским военнослужащим удалось поразить 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), среди которых семь американских HIMARS, а также пять М270 MLRS, восемь установок зенитных ракетных комплексов, две радиолокационные станции противовоздушной обороны (РЛС ПВО) и одну установку разминирования УР-77.

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В этот же день оборонное ведомство отчиталось о суточных потерях противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По их данным, ВСУ за указанный период лишились до 2085 военнослужащих.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

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      Никита Абрамов
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