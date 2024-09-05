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12:06, 5 сентября 2024Россия

Раскрыты суточные потери украинских войск

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2085 бойцов в зоне проведения СВО

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 2085 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в боях с подразделениями трех группировок российских войск: «Запад», «Юг» и «Центр». Там украинская армия лишилась 500, 745 и 530 бойцов соответственно.

Еще 310 солдат ВСУ потеряли в зонах контроля группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из ежедневной сводки оборонного ведомства.

5 сентября президент России Владимир Путин оценил потери ВСУ как очень большие. По словам главы государства, данные о потерях украинских войск подтверждаются сразу несколькими источниками. Это может привести к обрушению фронта сразу на нескольких направлениях, подчеркнул он.

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      Никита Абрамов
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