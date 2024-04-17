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12:48, 17 апреля 2024Россия

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о потерях России в зоне СВО

Песков заявил, что в Кремле не дают информацию о потерях в Российской армии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Кремле не дают информацию о потерях Российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В Кремле не дают информацию на этот счет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о потерях 50 тысяч российских бойцов в ходе СВО.

Песков перенаправил вопрос в Министерство обороны и подчеркнул, что подобная информация является исключительно прерогативой ведомства.

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«Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеет место, это объяснимо абсолютно», — добавил он.

В сентябре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия в ходе спецоперации на Украине потеряла 5937 военнослужащих. «Не могу не сказать — мы давно об этом не говорили — о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5937 человек», — сказал Шойгу, подчеркнув, что российские военные мужественно выполняют свой долг.

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      Никита Абрамов
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