Песков переадресовал в Минобороны вопрос о потерях России в зоне СВО

Песков заявил, что в Кремле не дают информацию о потерях в Российской армии

В Кремле не дают информацию о потерях Российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В Кремле не дают информацию на этот счет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о потерях 50 тысяч российских бойцов в ходе СВО.

Песков перенаправил вопрос в Министерство обороны и подчеркнул, что подобная информация является исключительно прерогативой ведомства.

«Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеет место, это объяснимо абсолютно», — добавил он.

В сентябре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия в ходе спецоперации на Украине потеряла 5937 военнослужащих. «Не могу не сказать — мы давно об этом не говорили — о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5937 человек», — сказал Шойгу, подчеркнув, что российские военные мужественно выполняют свой долг.