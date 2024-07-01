В США назвали потери ВСУ за период СВО

Макгрегор: за период СВО потери ВСУ составили 600 тысяч солдат

За период специальной военной операции (СВО) потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 600 тысяч солдат. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала De Nieuwe Wereld.

По словам Макгрегора, в боевых действиях пострадало более миллиона человек. «И помните, что у них не было той эффективной медицинской эвакуации и лечения, которая существует на российской стороне», — отметил он.

Полковник заявил, что потери России составляют около 50 тысяч человек. «Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если вы посмотрите на Донецк и Луганск и, возможно, на чеченские силы Кадырова. Цифры могут достигать 60-63 тысяч. Но разница огромна», — заключил американский эксперт.

Ранее Макгрегор спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине. Он выразил мнение, что отступление ВСУ говорит о коллапсе в украинской армии.