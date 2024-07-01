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15:14, 1 июля 2024Мир

В США назвали потери ВСУ за период СВО

Макгрегор: за период СВО потери ВСУ составили 600 тысяч солдат

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

За период специальной военной операции (СВО) потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 600 тысяч солдат. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала De Nieuwe Wereld.

По словам Макгрегора, в боевых действиях пострадало более миллиона человек. «И помните, что у них не было той эффективной медицинской эвакуации и лечения, которая существует на российской стороне», — отметил он.

Полковник заявил, что потери России составляют около 50 тысяч человек. «Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если вы посмотрите на Донецк и Луганск и, возможно, на чеченские силы Кадырова. Цифры могут достигать 60-63 тысяч. Но разница огромна», — заключил американский эксперт.

Ранее Макгрегор спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине. Он выразил мнение, что отступление ВСУ говорит о коллапсе в украинской армии.

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      Виктория Кондратьева
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