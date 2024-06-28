Макгрегор: отступление ВСУ говорит о скором завершении конфликта на Украине

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о скором завершении конфликта на Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«От украинской армии мало что осталось на полях сражений. На прошлой неделе они потеряли 13 тысяч человек. Именно так и происходит в самом конце войны, когда армия терпит коллапс и отступает», — отметил он.

По словам эксперта, в такие моменты урон армия получает больше не от самих боевых действий, а в результате отступления, поэтому боеспособность ВСУ продолжит серьезно падать.

Полковник подчеркнул, что украинский конфликт затягивается только по вине западных инструкторов и операторов военной техники из стран Североатлантического альянса.

Ранее Макгрегор заявил, что США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией. Он отметил, что у Вашингтона нет причин сражаться с Москвой ни при каких обстоятельствах.