Бывший советник Пентагона призвал США не позволить втянуть себя в войну с Россией

Макгрегор: США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией

США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией. К этому призвал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью для De Nieuwe Wereld.

«Никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну. На это нет причин», — заявил он.

По словам экс-советника главы американского оборонного ведомства, развитие мировых событий вызывает особое беспокойство. «Смотря на происходящее в мире, я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими», — отметил он.

Однако эксперт подчеркнул, что у Вашингтона нет причин сражаться с Россией ни при каких обстоятельствах.

Ранее Макгрегор предупредил США о потере союзника по Североатлантическому альянсу. Он выразил мнение, что интерес Турции к партнерству с Россией и Китаем означает, что Вашингтон изолировал сам себя.

