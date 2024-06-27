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14:10, 27 июня 2024Мир

Бывший советник Пентагона призвал США не позволить втянуть себя в войну с Россией

Макгрегор: США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией. К этому призвал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью для De Nieuwe Wereld.

«Никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну. На это нет причин», — заявил он.

По словам экс-советника главы американского оборонного ведомства, развитие мировых событий вызывает особое беспокойство. «Смотря на происходящее в мире, я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими», — отметил он.

Однако эксперт подчеркнул, что у Вашингтона нет причин сражаться с Россией ни при каких обстоятельствах.

Ранее Макгрегор предупредил США о потере союзника по Североатлантическому альянсу. Он выразил мнение, что интерес Турции к партнерству с Россией и Китаем означает, что Вашингтон изолировал сам себя.

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      Виктория Кондратьева
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