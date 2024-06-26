Макгрегор: интерес Турции к БРИКС означает, что США изолировали сами себя

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор предупредил США о потере союзника по НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, интерес Турции к партнерству с Россией и Китаей означает, что Соединенные Штаты изолировали сами себя. «Развивающиеся страны Глобального Юга укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде. Турция, наш прежний союзник по НАТО, теперь, вероятно, присоединится к БРИКС», — отметил он.

Экс-советник главы Пентагона призвал вашингтонские элиты обратить внимание на международную изоляцию Соединенных Штатов.

4 июня глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Владимир Путин на встрече с Фиданом отметил, что Россия приветствует интерес Турции к БРИКС и будет поддерживать страну в стремлении решать общие задачи.