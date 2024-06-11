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20:26, 11 июня 2024Мир

Путин прокомментировал желание Турции присоединиться к БРИКС

Путин: Россия приветствует интерес Турции к БРИКС и будет поддерживать страну

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Россия приветствует интерес Турции к БРИКС и будет поддерживать страну в стремлении решать общие задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

4 июня глава МИД Турции Фидан отметил, что Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС. Он добавил, что обсудит этот вопрос с министрами иностранных дел стран, входящих в объединение, на встрече в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также прокомментировала возможное вступление Турции в БРИКС. Она подчеркнула, что двери в объединение открыты, уже более 30 стран заявили о готовности выстраивать работу с ним.

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      Лина Пивоварова
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