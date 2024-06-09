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15:17, 9 июня 2024Мир

МИД отреагировал на возможное вступление Турции в БРИКС

Захарова ответила на желание Турции вступить в БРИКС фразой «двери не закрыты»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двери в БРИКС не являются закрытыми, и уже более 30 стран заявили о готовности выстраивать работу с объединением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит NEWS.ru.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление главы турецкого МИД Хакана Фидана. Последний в ходе своего визита в Китай рассказал, что Турция собирается обсудить присоединение к БРИКС. Эта тема будет обсуждаться на министерских переговорах в Нижнем Новгороде, добавил он.

Рост интереса к БРИКС наблюдается во всех регионах мира, подчеркнула представитель российского МИД. По ее словам, РФ с уважением воспринимает суверенный выбор любой страны.

Ранее стало известно, что к БРИКС захотело присоединиться Зимбабве. Президент страны Дамбудзо Мнангагва обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в скором времени в рамках БРИКС появится категория стран-партнеров. Она должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения государств, имеющих возможность на нее претендовать, уточнил он.

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      Лилиана Набиуллина
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