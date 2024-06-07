Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 7 июня 2024Мир

Лавров заявил о новой категории стран-участников БРИКС

Глава МИД России Лавров: в рамках БРИКС появится категория стран-партнеров

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Новая категория стран-партнеров появится в рамках организации БРИКС, ее в скором времени представят во всех деталях. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Будет введена и учреждена категория стран-партнеров. Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать. И сейчас мы как председатели уделяем огромное внимание, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам, традициям БРИКС», — заявил министр.

Ранее стало известно, что доля стран БРИКС в мировой экономике в прошлом году выросла с 31 до 35 процентов глобального ВВП по паритету покупательной способности. По этому показателю объединение обогнало страны «Большой семерки».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова рассказала о действиях ВСУ после разрешения на удары по России

      Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал об отношении местных к женщинам

      Украина выпустила по российскому региону управляемую ракету «Нептун»

      Тигра-людоеда решили ловить при помощи слонов

      В России жестокое избиение заявившего об участии в СВО мужчины попало на видео

      В Луганске произошла серия взрывов

      Сбер предложил разработать программу устойчивого развития стран ШОС

      Спрос россиян на текилу и мескаль порадовал мексиканцев

      В Кремле высказались об участии Путина в конференции по помощи Газе

      Создатели ИИ-смартфона разочаровались и решили продать его за миллиард долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше