Лавров заявил о новой категории стран-участников БРИКС

Глава МИД России Лавров: в рамках БРИКС появится категория стран-партнеров

Новая категория стран-партнеров появится в рамках организации БРИКС, ее в скором времени представят во всех деталях. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Будет введена и учреждена категория стран-партнеров. Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать. И сейчас мы как председатели уделяем огромное внимание, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам, традициям БРИКС», — заявил министр.

Ранее стало известно, что доля стран БРИКС в мировой экономике в прошлом году выросла с 31 до 35 процентов глобального ВВП по паритету покупательной способности. По этому показателю объединение обогнало страны «Большой семерки».