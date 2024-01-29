Экономики стран БРИКС обогнали G7

Набиуллина: доля БРИКС в 2023 году в мировой экономике выросла и обогнала G7

Доля стран БРИКС в мировой экономике в прошлом году выросла с 31 до 35 процентов глобального ВВП по паритету покупательной способности, обогнав по этому показателю страны «Большой семерки» (G7). Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что такая динамика объясняется присоединением к БРИКС новых членов, при этом экономики стран-участников союза быстро развиваются. «Так что роль БРИКС в мире значима», — сказала Набиуллина.

С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Согласно решению саммита союза в августе 2023 года, объединение расширилось до 10 государств, к БРИКС присоединились в качестве новых членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик. По его словам, только первоначальные участники объединения — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — уже составляют 32 процента мировой экономики. При этом на всю G7 приходится только 30 процентов. Сакс напомнил и о превосходстве по численности населения — на Китай и Индию совокупно приходится около 2,9 миллиарда человек.