Экономист рассказал о преимуществах БРИКС перед G7

Экономист Сакс: БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик

БРИКС значительно превосходит G7 («Большую семерку») по размеру экономик. Об этом рассказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пишет РИА Новости.

«Страны БРИКС значительно больше, чем страны G7», — отметил эксперт.

По словам экономиста, первоначальные участники объединения — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — уже составляют 32 процента мировой экономики. При этом на всю G7 (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) приходится 30 процентов. Кроме того, с учетом новых членов БРИКС, включая Аргентину, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и Иран, доля объединения доходит до 37 процентов.

Джеффри Сакс напомнил и о превосходстве по численности населения. Только на Китай и Индию совокупно приходится около 2,9 миллиарда человек, подчеркнул экономист.

Ранее сообщалось, что Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Как отмечалось, Пакистан контактирует со странами-членами объединения на предмет оказания поддержки и рассчитывает на содействие России.

Помимо этого, 17 ноября президент РФ Владимир Путин высказался о возможности включения Франции в БРИКС. По его словам, если Париж этого хочет, он может оставить заявку о вступлении в объединение.