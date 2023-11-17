Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет вступить в объединение

Президент России Владимир Путин высказался о возможности включения Франции в БРИКС. Во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума глава государства отметил, что если Париж этого хочет, он может оставить заявку о вступлении в объединение. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер пообещал, что обращение обязательно рассмотрят. «Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал», — добавил Путин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС несет в себе риск «фрагментации мира», которой необходимо избежать. По его словам, включение в организацию новых членов свидетельствует о намерении установить альтернативный мировой порядок, который видят «как слишком западный».