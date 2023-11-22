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00:49, 22 ноября 2023Мир

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

Посол Пакистана в РФ: Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году

Фото: Rana Sajid Hussain / Keystone Press Agency / Global Look Press

Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Об этом заявил новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. Его слова приводит ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что Пакистан контактирует со странами-членами объединения на предмет оказания поддержки и рассчитывает на содействие России. Дипломат отметил, что Исламабад рассчитывает присоединиться к БРИКС при председательстве РФ уже в следующем году.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможности включения Франции в БРИКС. Во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума глава государства отметил, что, если Париж этого хочет, он может оставить заявку о вступлении в объединение.

В конце мая ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Россия и КНР нанесли серьезный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС. По мнению эксперта, все больше стран решаются отказаться от валюты СШАЛаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия.

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      Екатерина Подвигина
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