Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:29, 16 июня 2023Экономика

Путин оценил долю нацвалют в расчетах с Китаем и со странами ЕАЭС

Владимир Путин заявил, что около 90 процентов расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал, что около 90 процентов расчетов со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет в рублях, с Китаем — более 80 процентов в рублях и юанях. Об этом он заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Отмечу также заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле — это отдельная большая тема», — подчеркнул Путин.

В конце мая ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Россия и КНР нанесли серьезный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС. По мнению эксперта, все больше стран решаются отказаться от валюты СШАЛаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия.

В свою очередь, Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ заявил, что США используют доллар как инструмент борьбы и тем самым подрывают к нему доверие со своей стороны.

По словам президента, экономика Штатов является великой, и в этом есть заслуга самих американцев. При этом он подчеркнул, что сейчас по паритету покупательной способности она уступает китайской.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский отказался от продолжения Минских соглашений
    Англия разгромила Мальту в квалификации Евро-2024 благодаря автоголу соперника
    США одобрили продажу разведывательных беспилотников Нидерландам
    Путин оценил долю нацвалют в расчетах с Китаем и со странами ЕАЭС
    В НАТО допустили продление полномочий Столтенберга
    Зеленский заявил о рабочей встрече с главой разведки Будановым
    Глава ЮАР захотел провести встречу с Путиным
    Путин пожелал участникам и зрителям ПМЭФ быть здоровыми и богатыми
    В Севастополе пропало электричество
    Экс-разведчик США назвал встречу Путина с военкорами поступком настоящего лидера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.