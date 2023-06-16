Путин оценил долю нацвалют в расчетах с Китаем и со странами ЕАЭС

Владимир Путин заявил, что около 90 процентов расчетов со странами ЕАЭС идет в рублях

Президент России Владимир Путин рассказал, что около 90 процентов расчетов со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет в рублях, с Китаем — более 80 процентов в рублях и юанях. Об этом он заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Отмечу также заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле — это отдельная большая тема», — подчеркнул Путин.

В конце мая ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Россия и КНР нанесли серьезный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС. По мнению эксперта, все больше стран решаются отказаться от валюты США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия.

В свою очередь, Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ заявил, что США используют доллар как инструмент борьбы и тем самым подрывают к нему доверие со своей стороны.

По словам президента, экономика Штатов является великой, и в этом есть заслуга самих американцев. При этом он подчеркнул, что сейчас по паритету покупательной способности она уступает китайской.