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21:54, 16 июня 2023Экономика

Путин рассказал о подрыве доверия к доллару со стороны США

Путин заявил, что США подрывают доверие к доллару, используя его как инструмент борьбы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США, используя доллар как инструмент борьбы, подрывают к нему доверие со своей стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Трансляция велась на сайте мероприятия.

По его словам, США, «преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели», подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов.

«Потому что, используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они оправдывают сомнения в надежности американской валюты — и как расчетного инструмента мировой торговли, и как средства накопления резервов», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика США является великой, и назвал это очевидной заслугой американского народа. При этом он подчеркнул, что сейчас по паритету покупательной способности она уступает китайской.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в мире утратили доверие к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. По словам главы Минфина, отказ от использования долларов касается не только России и Китая, но и прочих государств, которые переходят на платежи в национальных валютах или используют надежные средства тех стран, в которых уверены.

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    Марина Совина
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