В Минфине России заявили о подорванном доверии к расчетам в долларах и евро

Силуанов: в мире стали рассчитываться не в долларах и евро, а в надежных валютах

В мире утратили доверие к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. Об этом в интервью RT Arabic заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, отказ от использования долларов касается не только России и Китая, но и прочих государств, которые переходят на платежи в национальных валютах или используют надежные средства тех стран, в которых уверены. «Доллар сам подрубил себе сук, на котором строилась система расчетов», — отметил Силуанов, добавив, что во всем мире стремятся активнее использовать в расчетах цифровые активы.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции против России побуждают прочие государства искать альтернативы доллару, так как они опасаются также попасть под ограничения. При этом, подчеркнула глава ведомства, сейчас для многих государств не существует путей обхода использования американского доллара в качестве резервной валюты.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что заменой американской валюте на мировом рынке может стать китайский юань, чья популярность сейчас растет. В условиях текущей геополитической ситуации многие страны начинают отказываться от расчетов в долларах и евро, а Пекин движется к снятию валютных ограничений.

Аргентина и Бразилия уже задумались о создании единой валюты, которая позволит избавиться от зависимости от доллара. Межнациональная валюта даст возможность странам, использующим ее, увеличить товарооборот и облегчить налогообложение, считают эксперты. Также создать единую валюту могут государства Ближнего Востока.