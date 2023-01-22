Идею создания единой валюты для Латинской Америки объяснили

Экономист Ордов: Латинская Америка создает единую валюту из-за зависимости от доллара

Аргентина и Бразилия хотят создать единую валюту, чтобы избавиться от зависимости от доллара США, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что другие страны Латинской Америки тоже захотят присоединиться к проекту.

Зачем Латинской Америке межнациональная валюта?

Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, о планах создания общей валюты под названием sur (означает «юг» в переводе с испанского — прим. «Ленты.ру») объявят на следующей неделе и пригласят соседние страны присоединиться. По мнению экономиста, идея будет хорошо воспринята другими государствами.

«Интерес к доллару и евро в целом в мире снижается после ковида. Необеспеченная эмиссия привела к росту инфляции. Уже лет 10-15 многие уходят от некой глобализации и прогнозируют появление региональных валют, региональных экономических союзов. Некая локализация рынков в тренде последних 10 лет будет трансформироваться в такие конечные процессы, когда будут появляться межнациональные, но региональные валюты, которые придут на смену доллару и евро», — считает он.

Выгода для государств-участников

Новая межнациональная валюта позволит странам, использующим ее, увеличить товарооборот и облегчить налогообложение, считает Константин Ордов.

Страны хотят сделать собственный союз, в котором они были бы уверены, что ни их резервы, ни их текущие торговые операции не могут быть в одностороннем порядке третьей стороной сорваны Константин Ордов экономист

«Сегодня они являются заложниками доллара, и во многом через контроль денежной торговли в долларах американцы оказывают влияние и, как мы видим, могут в любой момент заморозить сделки, регуляторными воздействиями ограничить те или иные компании», — отметил он.

На создание и внедрение новой валюты может уйти около полугода, поскольку все необходимые технологии для этого уже разработаны, отметил экономист.

По подсчетам Financial Times, в случае создания единой валюты она будет представлять пять процентов мирового ВВП. Такой валютный союз может стать вторым после еврозоны, которая представляет 14 процентов мирового ВВП.