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17:50, 22 января 2023Экономика

Бразилия и Аргентина решили перейти на единую валюту

FT: Бразилия и Аргентина скоро объявят о начале работы по созданию единой валюты

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В ближайшую неделю Бразилия и Аргентина объявят о начале подготовительной работы по созданию единой валюты. Об этом со ссылкой на местных чиновников пишет газета Financial Times.

По словам главы Минэкономики Аргентины Серхио Масса, в ближайшее время «будет решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты». Планируется, что о соответствующих шагах официально объявят во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину 22 января.

По данным издания, первоначально внимание властей обоих государств будет сосредоточено на том, как новая валюта, которую в Бразилии предлагают назвать sur («юг»), позволит стимулировать торговлю в регионе и снизить зависимость местных экономик от доллара. Предполагается, что позднее присоединиться к проекту также предложат другим странам Латинской Америки.

В июле 2022 года эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявлял, что чрезмерная инфляция может привести национальные валюты Бразилии и Аргентины к существенной девальвации.

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Марина Совина
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