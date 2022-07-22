Аналитик заявил о риске девальвации валют Бразилии и Аргентины

Аналитик Миронюк: инфляция может привести к девальвации валют Бразилии и Аргентины

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с агентством «Прайм» заявил, что чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации национальных валют.

Аналитик подчеркнул, что в Бразилии десятый месяц подряд фиксируется двузначная инфляция, а девальвация бразильского реала за последний год составила пять процентов, несмотря на ужесточение монетарной политики.

По его словам, аргентинская валюта также демонстрирует рекордное падение до 130 песо за доллар. Эксперт отметил, что девальвация песо за 2021-й достигла 35 процентов, а в ближайший год может ускориться еще сильнее.

Ранее Миронюк заявил, что сейчас нет точной информации о том, как Банк России и Минфин распорядятся иностранной валютой, приобретаемой у «дружественных» стран. Специалист рассказал об использовании властями иностранной валюты и допустил, что Банк России и Минфин выберут накопление средств в резервах и фондах, чья структура отчасти повторит устройство прежних международных резервов.